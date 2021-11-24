Ведуча проєкту "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук, яка нещодавно вийшла заміж за бізнесмена із Казахстану, відповіла на питання, яке їй найчастіше ставлять після весілля.

Як пише Politeka.net, 35-річна ведуча Іванна Онуфрійчук, яка замінила співачку Тіну Кароль на проєкті "Танці з зірками", нещодавно зіграла пишне весілля із казахським мільйонером Алмазом.

Цікаво, що Онуфрійчук та Алмаз спершу зіграли весілля на Мальдівах у лютому цього року, але не були офіційно розписані. Офіційно пара уклала шлюб 11 листопада в Києві.

Іванна Онуфрійчук зізналася, що її часто запитують про два весілля.

«Не знаю, як у вас, але в нас на Вінничині прийнято гуляти весілля декілька разів. Скільки пам‘ятаю себе, стільки й знаю, що роблять весілля спочатку у нареченої, потім нареченого або ж навпаки. Мені цей звичай дуже подобається. Це хороший привід зібрати разом рідних та близьких людей, влаштувати красиве свято. Чому б ні?» - зазначила вона.

Іванна Онуфрійчук додала, що дуже хотіла познайомити рідних коханого з українськими звичаями.

«Ми взяли шлюб з коханим у Києві, бо на Мальдівах зробити це було неможливим. Більше того, мені дуже хотілося запросити рідних Алмаза в Україну, показати їм найгарніші місця та наші звичаї», - розповіла ведуча.

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