Ведуча проєкту "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук, яка нещодавно вийшла заміж за бізнесмена із Казахстану, відповіла на питання, яке їй найчастіше ставлять після весілля.
Як пише Politeka.net, 35-річна ведуча Іванна Онуфрійчук, яка замінила співачку Тіну Кароль на проєкті "Танці з зірками", нещодавно зіграла пишне весілля із казахським мільйонером Алмазом.
Цікаво, що Онуфрійчук та Алмаз спершу зіграли весілля на Мальдівах у лютому цього року, але не були офіційно розписані. Офіційно пара уклала шлюб 11 листопада в Києві.
Іванна Онуфрійчук зізналася, що її часто запитують про два весілля.
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«Не знаю, як у вас, але в нас на Вінничині прийнято гуляти весілля декілька разів. Скільки пам‘ятаю себе, стільки й знаю, що роблять весілля спочатку у нареченої, потім нареченого або ж навпаки. Мені цей звичай дуже подобається. Це хороший привід зібрати разом рідних та близьких людей, влаштувати красиве свято. Чому б ні?» - зазначила вона.
Іванна Онуфрійчук додала, що дуже хотіла познайомити рідних коханого з українськими звичаями.
«Ми взяли шлюб з коханим у Києві, бо на Мальдівах зробити це було неможливим. Більше того, мені дуже хотілося запросити рідних Алмаза в Україну, показати їм найгарніші місця та наші звичаї», - розповіла ведуча.
Рaніше Politeka писала, що ведуча "Танців з зірками" Онуфрійчук заблищала в напівпрозорій сукні поруч з Горбуновим: "Прикраса шоу".
Нагадаємо, що чоловік-мільйонер зробив царський сюрприз ведучій "Танців з зірками" Онуфрійчук: "Підібрав такого ж кольору, як і сукня"
A ще Politeka повідомляла, що Онуфрійчук з "Танців з зірками" залишила Україну та влаштувала собі розкішний вечір з коханим: "Нерельно…".