Відомий гуморист і артист "Квартал 95" Юрій Ткач порадував прихильників новим несподіваним фото, яким поділився на своїй сторінці в Інстаграм, відреагував навіть Ігор Латочкін.
Як передає Politeka.net, Юрій Ткач є відомим українським коміком і шоуменом. Він прославився завдяки своїй участі в команді КВН "Дніпро", де він виступав з не менш відомим Ігорем Ласточкіним. Як відомо, зараз артист бере участь у шоу "Вечірній квартал".
Юрій Ткач в новому пості на своїй сторінці в Інстаграм показав фото, на якому він тримає на спині персонажа всесвіту Зоряних війн, маленького гранд-майстера Ордена джедаїв Йоду.
«Прикольний малий», - написав артист.
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Пост Юрія Ткача активно коментують.
«Йодовий компрес?))» - прокоментував пост Ткача його колега Ігор Ласточкін.
Користувачі мережі навіть знайшли подібність між Ткачем і майстром Йода.
«Ляпота», «Чимось схожі», «Яка краса», «Очима схожі», «Вай, красені», - пишуть у коментарях.
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