Відомий співак і учасник "Танців з зірками" Дмитро Каднай разом зі своїм колегою по групі Філіпом Коляденком знявся для модного глянцю.

Як повідомляє Politeka.net, популярний український виконавець Дмитро Каднай, який нещодавно покинув шоу "Танці з зірками", разом зі своїм колегою по групі KADNAY Філіпом Коляденком знявся для модного глянцю. Кадри зі стильної фотосесії Діма опублікував на своїй сторінці в Instagram.

На знімках Каднай з'явився в стильних образах, серед яких темний костюм в тонку смужку. Також можна звернути увагу на вуса, які Виконавець заново відростив після того, як для одного з ефірів танцювального шоу урочисто їх збрив.

У підписі до публікації Дмитро написав: "Нещодавно взяли участь у дуже крутому спец. проекті від @marieclaire_ua та @huaweimobileukraine. Читайте наше свіже інтерв'ю і дивіться красивий матеріал за посиланням у нас в сторіс!". Шанувальник не пройшли повз і тут же почали коментувати нову публікацію Кадная, засинаючи його з колегою компліментами.

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