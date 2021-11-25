Відомий український телеведучий Григорій Решетник, який веде шоу "Україна має талант" і "Холостячка", зважився на емоційне публічне зізнання.

Як передає Politeka.net, Григорій Решетник є зіркою телеканалу "СТБ". За його спиною робота в безлічі проектів, проте найбільше він запам'ятався по роботі в шоу "Холостяк" і "Холостячка". Також нещодавно він став ведучим нового сезону "Україна має талант". Попри активну кар’єру Решетник знаходить час і для дружини та трьох синів.

Новий пост на своїй сторінці в Інстаграм Григорій Решетник присвятив саме сім’ї.

«Кажуть, що чоловіки не сентиментальні 🤔 ну не знаю… я тут три дні не бачив своїх улюблених #reshetnikfamily а таке враження, що пройшла вже вічність. Люблю всім серцем свою родину - це найцінніше, що може бути в світі! Дякую своїм батькам за приклад - мої мама й тато 39-ть років разом і ніколи, ніколи не поставили під сумнів свої стосунки, як і батьки моєї Христинки, які вже 33 роки разом! І це дуже круто, але в той же час дуже непросто», - зазначив ведучий.

Григорій Решетник переконаний, що стосунки між батьками впливають і на подальше життя дітей.

«Переконаний, що приклад батьків і їхнє ставлення одне до одного дуже впливають на цінності та світогляд дітей. Тому треба прагнути бути свідомим і нести відповідальність не лише за себе та власні емоції! Поважайте одне одного та цінуйте сьогодення», - додав телеведучий.

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