Відомі артисти популярного проекту "Дизель шоу" Вікторія Булітко і Євген Сморигін засвітилися на кумедному відео-кадри викликали бурхливу реакцію в мережі.

Як передає Politeka.net, Вікторія Булітко є відомою українською гумористкою. Також вона відома як актриса"Дизель шоу". Дівчина починала свою кар'єру в різних гумористичних проектах. Після цього вона потрапила в команду КВК" дівчата з Житомира", де виступала як співоча актриса.

У новому пості на своїй сторінці в Instagram вона показала веселу відео-замальовку разом з колегою Євгеном Сморигіним. "Вечірній жор, як багато жи-ра-ра приносить він», - наспівували артисти. Вікторія Булітко при цьому ласувала салатом з буряка.

"Макіяж просто відмінний, піду І я співаємо", "клас)) Вікуся-красуня«, "смачного, Королева Вікторія", " Обаяшки!😁 Симпатяжки!🤗 Хороші", "ви найкращі"," ви дуже хороші, позитивні і класні!! Особливо Віка, просто конхветка", - пишуть в коментарях.

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