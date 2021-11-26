Відома телеведуча і експерт з етикету Ольга Фреймут записала відеопослання українським водіям.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча і викладач з етикету Ольга Фреймут записала новий урок хороших манер. Цього разу зірка звернулася до водіїв з повчаннями про ввічливість.

Так, в ролику Оля стоїть біля розкішного автомобіля і розповідає свої правила хороших манер. Зірка підкреслює важливість ввічливості на дорогах, так як це може врятувати життя.

"Ввічливість за кермом дуже цінується. Найчастіше вона може зберегти життя. Навіщо відповідати хаму взаємністю, пінитися і згадувати злі слова, якщо легше цього бешкетника пропустити, посміхнутися, подякувати "аварійкою"? І вже точно не варто злитися на працівників ДАІ. Переважно нас зупиняють не просто так, а, швидше за все, за порушення", - підписала відео Фреймут.

У ролику вона нагадала водіям, що в екстрених ситуаціях потрібно дзвонити у відповідні служби, а не "голосувати", що навіть на порожніх трасах потрібно включати поворотники, і не забувати дякувати інших водіїв "аварійкою".

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