Шоумен Володимир Остапчук, ведучий популярних ТВ-проектів "Маска" і "Співають всі" похвалився новим образом, зібравши безліч компліментів.
Так, 37-річний ведучий опублікував свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постав в стильних обновках, передає Politeka.net.
Володимир позував в дутій курточці, що відливає сріблом, темних брюках в клітку і модних чорних черевиках на масивній підошві.
"Величезне прохання - не кличте мене гуляти. Я збираю на Armani 😂 P. S. оціни мій новий образ коментах", - звернувся він до підписників.
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Однією з перших відгукнулася його дружина, "танцюючий" нотаріус Христина Горняк. Дівчина, мабуть, позаздрила обновкам чоловіка, написавши: "Ну нічого собі, який модник😍 😍 😍".
Інші користувачі приєдналися до обговорення зовнішнього вигляду Остапчука:
"Скромний чоловік"
"Красунчик🔥"
"А-ля затарився на Троєщині😂"
"На Стилі!!! Красавчиг!!!!!!🔥🔥"
"👎🏻👎🏻👎🏻😢"
"Дуже стильне взуття, а куртки такі були модні десь 10-12 років тому, а тепер знову в тренді"
"Скромна чарівність буржуазії 🔥"
Раньше Володимир Остапчук придумував забавні хештеги, які використовував для створення лінії одягу - мова про худі з незвичайними написами. Все почалося з фрази "підбухіваю", яку він вимовив якось у "сторіз".
Раніше повідомлялося, ведучий "Співають всі" і "Маска" Остапчук вирішив наочно показати, скільки заробляє: "зараз будемо вивантажувати"
Також, дружина ведучого Остапчука із захопленням показала їх новий будинок в елітному селищі: "це кабінет Вови..."
Politeka розповідала, ведучий "Маски" Остапчук, який будує будинок, засвітив посуд Versace за $1400 тис.