Шоумен Володимир Остапчук, ведучий популярних ТВ-проектів "Маска" і "Співають всі" похвалився новим образом, зібравши безліч компліментів.

Так, 37-річний ведучий опублікував свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постав в стильних обновках, передає Politeka.net.

Володимир позував в дутій курточці, що відливає сріблом, темних брюках в клітку і модних чорних черевиках на масивній підошві.

"Величезне прохання - не кличте мене гуляти. Я збираю на Armani 😂 P. S. оціни мій новий образ коментах", - звернувся він до підписників.

Однією з перших відгукнулася його дружина, "танцюючий" нотаріус Христина Горняк. Дівчина, мабуть, позаздрила обновкам чоловіка, написавши: "Ну нічого собі, який модник😍 😍 😍".

Інші користувачі приєдналися до обговорення зовнішнього вигляду Остапчука:

"Скромний чоловік"

"Красунчик🔥"

"А-ля затарився на Троєщині😂"

"На Стилі!!! Красавчиг!!!!!!🔥🔥"

"👎🏻👎🏻👎🏻😢"

"Дуже стильне взуття, а куртки такі були модні десь 10-12 років тому, а тепер знову в тренді"

"Скромна чарівність буржуазії 🔥"

Раньше Володимир Остапчук придумував забавні хештеги, які використовував для створення лінії одягу - мова про худі з незвичайними написами. Все почалося з фрази "підбухіваю", яку він вимовив якось у "сторіз".

Раніше повідомлялося, ведучий "Співають всі" і "Маска" Остапчук вирішив наочно показати, скільки заробляє: "зараз будемо вивантажувати"

Також, дружина ведучого Остапчука із захопленням показала їх новий будинок в елітному селищі: "це кабінет Вови..."

Politeka розповідала, ведучий "Маски" Остапчук, який будує будинок, засвітив посуд Versace за $1400 тис.