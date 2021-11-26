Відома українська співачка та переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос показала шанувальникам кадри із прем’єри фільму "Дім Ґуччі", на яку прийшло багато українських зірок.

Як пише Politeka.net, 34-річна Санта Дімопулос, яка прославилася після участі у відомому жіночому колективі "Віа Гра", у своєму Instagram часто ділиться із шанувальниками особистими світлинами та відео та розповідає, як пройшов її день. Цього разу Дімопулос показала кадри із прем’єру фільму "Дім Ґуччі", куди прийшла зі своїми подругами та сином від першого шлюбу із Андрієм Джеджулою Даніелем.

"Я взяла сюди саму себе, тільки дуже маленьку. Вісімнадняць+", - сказала Санта.

"Мені також вісімнадцять", - пожартував син співачки.

Спеціально для прем’єри фільму Санта зробила красивий макіяж та укладку.

Дімопулос одягнула спідницю та піджак в полоску та була на підборах.

Як бачимо, на прем’єру фільму також прийшов співак Дмитро Монатік та виконавиця Джамала, яка замість Катерини Осадчої брала інтерв’ю в зірок для програми "Світське життя".

Рaніше Politeka писала, що Дімопулос розповіла про стан Харлан і Дікусара напередодні фіналу "Танців з зірками": "Їм складно".

Нагадаємо, що Санта Дімопулос у вбранні Versace з розрізом до пупка прикувала до себе погляди: грецька богиня.

A ще Politeka повідомляла, що Нікітюк в перлах викликала захват у Сумської, DZIDZIO, Дімопулос та інших: "Імператриця прям".