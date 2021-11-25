Український співак та зірковий детектив на шоу "Маска" Андрій Данилко (Вєрка Сердючка), вперше розповів про свою хворобу, через яку скасував виступ на Новий Рік.
48-річний Данилко, якого можна буде побачити 31 грудня у святковому випуску "Маски", розповів телеканалу "Україна" про те, як пропустив виступ минулого року через хворобу.
Так, за 30 років своєї кар'єри Андрій Михайлович всього кілька разів святкував Новий рік вдома - в основному артист працював.
Данилко мав виступати 31 грудня в Об'єднаних Арабських Еміратах. Все вже йшло до цього, він закінчував роботу в Києві, як раптово вони з Інною Білоконь (актрисою, яка грає маму Вєрки Сердючки) зрозуміли, що втратили нюх і смак.
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Симптоми вказували на коронавірус, тому артисти вирушили здавати тест.
"Ми о 3 годині ночі поїхали робити тести. Там дівчатка ще попросили сфотографуватися з нами. А я кажу: "Ну як? Ви хочете фотографуватися з паличкою в носі?" Ми всі посміялися. Сфотографуватися. Але так, у підсумку ми захворіли, і виступ довелося скасувати", – зізнався Данилко.
Цього року співак також запланував роботу на Новий Рік. За його словами, пропозицій надійшло дуже багато.
Відзначимо, в шоу «Новорічна Маска на каналі «Україна», яке покажуть 31 грудня о 20 годині, на сцені з'являться герої з двох сезонів. Зоряний детектив Данилко разом з Олею Поляковою, Настею Каменських, Дзідзьо і Олегом Винником буде відгадувати, які знаменитості ховаються в оригінальних образах.
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