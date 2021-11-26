Відома модель і внучка легендарної артистки Софії Ротару Соня Євдокименко поділилася в мережі кадрами з нової фотосесії.

Як повідомляє Politeka.net, популярна блогерка і модель Соня Євдокименко, яка є онукою відомої співачки Софії Ротару, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму профілі в Instagram. Так, цього разу чарівна красуня виклала кадри з нової фотосесії в Нью-Йорку, де навчається і живе.

На чорно-білих знімках Соня відображена на прогулянці нью-йоркськими вулицями. Перед камерою вона з'явилася в темних штанях і кофтині, а зверху накинула білосніжну затишну шубку. Волосся моделі зачесане назад в елегантну зачіску, а на її обличчі акуратний макіяж з чорними стрілками.

У підписі до публікації Євдокименко написала: "Крім розвитку візуального та естетичного інтелекту, мистецтво впливає на хвильові моделі і емоції нашого мозку, нервову систему і, як відомо, підвищує рівень серотоніну. Мистецтво здатне змінити наш світогляд і спосіб пізнання світу".

Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нові фото Соні, засинаючи її компліментами: "Як завжди, красуня", "Ідеальна краса", "Красуня", "Ти красуня", "Дуже красива", "Красуня", "Одна з моїх найулюбленіших зйомок", "Вірно сказано", "Ти чудова".

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