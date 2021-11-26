Співачка Вікторія Смеюха, колишня солістка групи "НеАнгели", показала ефектний образ в чорній сукні для обкладинки глянцю, опублікувавши фото в Instagram.

Як пише Politeka.net, Вікторія Смеюха є популярною співачкою з України. Зірка була солісткою групи "НеАнгели", з якою працювала в дуеті 15 років. Але нещодавно артистки посварилися. Слава образилася через торт з її обличчям, а Віка розповіла про булінг в групі, якому вона піддавалася. Тепер Сміюха в Instagram показала обкладинку для одного з глянців, який взяв у співачки інтерв'ю, в якому знову йшла мова про взаємини між співачками в групі.

На фото Вікторія була в сукні з відкритими плечима. Зірка посміхалася, дивуючи формами. Співачка також звернулася за допомогою до українців, попросивши поділиться своєю думкою.

"Починати свій шлях - не страшно‼️

Друзі, саме ця думка пролягла червоною ниткою в моєму новому інтерв'ю.

Бути відвертою сьогодні - для багатьох недозволена розкіш. Але з нею, як і з будь - яким іншим багатством, може впоратися тільки сильна людина", - написала Вікторія.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Красива обкладинка", " Вікуся!!!!! Я з тобою і за тебе!!!!! Чекаю сольного концерту в Харкові!", "Відпустити і забути... Навіщо витрачати свій час і нерви на обливання брудом. Краще жити на радість собі і вороги цього не переживуть".

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