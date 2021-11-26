На шоу "Маска" представили нового персонажа - Пальчіку. Вперше на проекті костюм створили в результаті конкурсу малюнків серед глядачів.
Так, до редакції програми надійшло понад 1000 листів з ескізами майбутніх масок. Після тижня палких дискусій всередині команди, новим героєм другого сезону "Маска" стала саме Пальчіка (з наголосом на "І"), йдеться на офіційній сторінці шоу в Instagram, передає Politeka.net.
Унікальний костюм створений за малюнком 8-річного Єлисея Маркішева.
"Я просто в захваті від такої ідеї! І хоча ми перемалювали малюнок на ескіз, створюємо нашу Пальчіку, зберігаючи всі пропорції і деталі автора. Наприклад, на початковому ескізі один палець маски тонше, а інший ширше, саме так це і буде виглядати", - розповіла художниця по костюмах "Маски" Леся Патока.
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У коментарях українці перерахували, кого б вони хотіли побачити під маскою.
"Тіна Кароль"
"Сашу Зарицьку (Казка) або Павліка"
"Монатік або Віктор Павлік"
"Пальчик - це коли один з пальців на руках. А це повноцінна рука з додатковими трьома пальцями. Я розумію, що це дитячий малюнок і його адаптація, але хотілося б трохи видозмінити образ"
"типу гра слів! Палець + Чіка😂 Пальчіка! Ну, це вже краще. Спочатку подумала, що в родовому відмінку словосполучення "маска пальчика" написано"
"Чому в цьому році велика частина масок такі упороті? Що ви там курите?..😂"
"у масці, я чула, що повинна бути Тіна Кароль, ось я думаю, що вона там і буде"
Нагадаємо, нового персонажа шоу "Маска" розгадали в мережі, яскраве відео:" судячи з довгих вусів це..."
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