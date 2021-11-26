Головний хореограф "Танців з зірками" Олена Шоптенко показала незвичайний образ і розповіла, чим хоче зайнятися після фіналу шоу.
Як пише Politeka.net, вже зовсім скоро буде суперфінал "Танців з зірками" і робота Олени Шоптенко буде закінчена. Хореограф у своєму Instagram показала незвичайний образ і розповіла, які у неї подальші плани.
На фото Олена накинула на себе светр і стояла в куртці. Зірка була заготовлених дров. Танцівниця посміхалася, ділячись своїм настроєм.
"Ось зараз як закінчиться цей танцювальний марафон, і я піду на ретрит. Порадьте де можна прірву на кілька днів недалеко від Києва", - написала Олена під фото.
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Фанати поставили понад 100 лайків і написали коментарі:
"Вогонь", "неймовірно красива".
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