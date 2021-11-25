Співачка Крістіна Орбакайте показала підрослу дочку Клавдію, якій зараз дев'ять років, поділившись фото в Instagram.

Як пише Politeka.net, 50-річна Крістіна Орбакайте є старшою дочкою Алли Пугачової. У співачки є сини Микита і Дені, а також дочка Клаудія, яку артистка народила в 2012 році. У новій публікації в Instagram Христина показала, як виглядає 9-річна дівчинка.

На фото Клаудія і Христина стояли поруч. Орбакайте одягла незвичайне світле плаття. Малятко було в картатих спідниці і кофті.

"Вчора, після зйомки в новорічному вогнику, Клавочка вперше в житті попросила взяти її з собою на світський захід! Це була премія журналу", - написала Христина.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Дуже красиві", "красива сім'я", "гарненькі", "прекрасні", "Люблю вашу сім'ю", "дочка красуня".

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