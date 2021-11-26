Колишня дружина українського виконавця Олексія Потапенка( Потапа), відомий продюсер Ірина Горова розповіла про своє особисте життя після розлучення.

Подробицями вона поділилася під час інтерв'ю Маші Єфросиніній.

"Я абсолютно щаслива, що незаміжня. Я була одружена з 16 до 36 і так багато віддала себе, що ніби келих спорожнів... зараз я самодостатня щаслива людина», — каже Ірина.

Ірина Горова чи не назвала ім'я нового обранця, тільки зазначивши, що він «зрілий чоловік» і що їй «не цікаво з молодими».

"Я в ідеальних відносинах, про які можна тільки мріяти. Це коли за рік ти жодного разу не занервувала взагалі! Це Зрілі стосунки, коли ти не нервуєш», — сказала вона і додала, що до такої гармонії можна прийти після 40-ка, а не в 20-30 років», - впевнена продюсер.

Нагадавши, Ірина Горова і Олексій Потапенко були в шлюбі з 1999 по 2014 рік. У них є син Андрій, якому вже 13 років.

Також у Ірини є старша дочка Наталя.

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