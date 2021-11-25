Відома блогерка і дружина "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова показала чарівні домашні кадри з маленьким сином.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після реаліті-шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя Микити Добриніна, поділилася у своєму Instagram чарівними кадрами з маленьким сином Левом.

На нових милих домашніх знімках Даша затишно вмостилася на дивані з сином на одній руці, і смартфоном в іншій. Перед камерою блогерка з'явилася в чорному топіку з відкритими плечима, вона прикрилася теплим пледом. Волосся красуні недбало укладені, а на обличчі легкий макіяж і мила посмішка. Видно, що маленький Лев теж в хорошому настрої, він то позіхає, то дивиться кудись за кадр.

У підписі до публікації Квіткова розповіла про шопінг, який робить онлайн: "Час – найцінніший ресурс. І коли справа доходить до шопінгу, я намагаюся витрачати його менше. Тому замість десятка магазинів з різними товарами - я вибираю один, в якому є все: гаджети, побутова техніка, одяг, косметика, Дитячі товари, книги, продукти і все це онлайн".

Шанувальники тут же почали коментувати нові фото Даші з сином: "Хлопчина росте не по днях, а по годинах", "Красунчики", "Солодкі", "Клас", "Спочатку був схожий на Микиту, а тепер копія ти", "Красиві", "Милі".

Нагадаємо, Дружина "Холостяка" Добриніна Квіткова розговорилася про пошук себе: "Якщо в 40 ви все ще...".

Як повідомляла Politeka, Штрафи "Холостяка" Добриніна доводиться оплачувати його дружині: з'ясувалися суми.

Також Politeka писала, що Дружина "Холостяка" Добриніна похвалилася сімейним фото: "Найбагатші люди у світі".