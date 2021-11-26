Артисти гумористичної програми "Дизель шоу" вирішили заздалегідь пробудити в українцях новорічний настрій - свято, яке має запам'ятатися всім.
Так, на офіційній сторінці "Дизель Студіо" у Instagram опублікували кумедний ролик з ситуацією, яка знайома кожному, хто хоч раз зустрічав Новий рік у сімейному колі, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).
За сюжетом, під час домашнього застілля, до того як куранти проб'ють північ, в одній родині трапилася біда. Глава сімейства подзвонив з проханням: "Доктор, допоможіть!" і показав долоню, яку проткнули виделкою.
"Ааа, останню ковбаску хотіли зі столу взяти, так?", - припустив медик на тому кінці дроту.
Дочка Пугачової і Галкіна з розпущеним волоссям і у вінку вразила дорослим образом: "Що значить кров"
Не стало радянського співака, чий голос звучав на головних світових сценах: "Його любили абсолютно всі"
Переможця Холостячки "розкусили" після знайомства Огневич з його батьками: "Пора завершувати шоу"
Трагедія наздогнала українку посеред вулиці, в поліції розкрили деталі: "Виходила з магазину і..."
Штраф до 5100 гривень з конфіскацією: в Україні набув чинності новий закон, подробиці
"Ні, це я за стіл сів до одинадцяти", - відповів потерпілий.
"Це вас дружина так покарала?", - запитала його медсестра.
"Та ні, ну що ви!, - відмахнувся чоловік, - Теща! Дружина - ось (показує іншу руку, з якої стирчав штопор, - ред.). Це я до 12 випити хотів"
"А чому ви шепочите?", - поцікавився тоді лікар.
"Тому що вони десь поруч ходять", - злякано відповів поранений.
У підписі до кадрів артисти "Дизель шоу" зробили анонс майбутніх новорічних концертів, запросивши українців.
"Для нас Новий рік починається вже 3 і 4 грудня😀 саме в ці дні пройдуть спеціальні новорічні концерти "Дизель Шоу"✨ 🤩 Запрошуємо абсолютно всіх до палацу "Україна", гарантуємо, буде незабутньо!"
Нагадаємо, Булітко з "Дизель шоу" в новому образі звела з розуму Писаренка: "я дружину заради тебе кину»
Як повідомляла Politeka, зв "Дизель шоу" подражнили подарунками напередодні свят: "Краса"
Також Politeka писала, що актрису "Дизель Шоу" Вікторію Булітко схопив за шию колега по сцені: "я боюся"