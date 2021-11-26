Артисти гумористичної програми "Дизель шоу" вирішили заздалегідь пробудити в українцях новорічний настрій - свято, яке має запам'ятатися всім.

Так, на офіційній сторінці "Дизель Студіо" у Instagram опублікували кумедний ролик з ситуацією, яка знайома кожному, хто хоч раз зустрічав Новий рік у сімейному колі, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

За сюжетом, під час домашнього застілля, до того як куранти проб'ють північ, в одній родині трапилася біда. Глава сімейства подзвонив з проханням: "Доктор, допоможіть!" і показав долоню, яку проткнули виделкою.

"Ааа, останню ковбаску хотіли зі столу взяти, так?", - припустив медик на тому кінці дроту.

"Ні, це я за стіл сів до одинадцяти", - відповів потерпілий.

"Це вас дружина так покарала?", - запитала його медсестра.

"Та ні, ну що ви!, - відмахнувся чоловік, - Теща! Дружина - ось (показує іншу руку, з якої стирчав штопор, - ред.). Це я до 12 випити хотів"

"А чому ви шепочите?", - поцікавився тоді лікар.

"Тому що вони десь поруч ходять", - злякано відповів поранений.

У підписі до кадрів артисти "Дизель шоу" зробили анонс майбутніх новорічних концертів, запросивши українців.

"Для нас Новий рік починається вже 3 і 4 грудня😀 саме в ці дні пройдуть спеціальні новорічні концерти "Дизель Шоу"✨ 🤩 Запрошуємо абсолютно всіх до палацу "Україна", гарантуємо, буде незабутньо!"

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