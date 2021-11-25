Маша Кравець, 18-річна дочка Олени Кравець, вже довгий час живе без батьків і показала, як вирішила змінити свою зовнішність, опублікувавши сторіс Instagram.
Як пише Politeka.net, Маша Кравець є дочкою популярної української актриси Олени Кравець. Дівчина вже кілька років живе окремо від батьків, знімаючи з подружкою житло. Олена сама запропонувала з'їхати Маші, так як в сім'ї чекали поповнення - двох дітей, і місця було мало. Дочка Кравець обожнює танці, носить Пірсинг, який нещодавно зробила, а ще веде сторінку в Instagram, де ділиться багатьом цікавим.
На нових сторіс Маша показала, як зробила собі чубок. Дочка зірки сиділа перед дзеркалом, хвалячись виглядом.
На ще одному сторіс Маша вже була в пальто, позуючи на вулиці.
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"Яка дамочка з чубчиком", - написано було під відео.
Після цього Маша здалася вже вдома. Дівчина зробила фото, демонструючи новий вигляд.
"На сьогодні спам з чубчиком закінчено, всім спасибі. Я просто не можу натішитися", - сказала Маша.
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