Маша Кравець, 18-річна дочка Олени Кравець, вже довгий час живе без батьків і показала, як вирішила змінити свою зовнішність, опублікувавши сторіс Instagram.

Як пише Politeka.net, Маша Кравець є дочкою популярної української актриси Олени Кравець. Дівчина вже кілька років живе окремо від батьків, знімаючи з подружкою житло. Олена сама запропонувала з'їхати Маші, так як в сім'ї чекали поповнення - двох дітей, і місця було мало. Дочка Кравець обожнює танці, носить Пірсинг, який нещодавно зробила, а ще веде сторінку в Instagram, де ділиться багатьом цікавим.

На нових сторіс Маша показала, як зробила собі чубок. Дочка зірки сиділа перед дзеркалом, хвалячись виглядом.

На ще одному сторіс Маша вже була в пальто, позуючи на вулиці.

"Яка дамочка з чубчиком", - написано було під відео.

Після цього Маша здалася вже вдома. Дівчина зробила фото, демонструючи новий вигляд.

"На сьогодні спам з чубчиком закінчено, всім спасибі. Я просто не можу натішитися", - сказала Маша.

Нагадаємо, дочка Олени Кравець з "Квартал 95" в новому зухвалому образі засвітила Пірсинг

Також Politeka повідомляла, що 18-річна дочка Кравець з "Квартал 95" показала стильний образ, надівши осіннє пальто

А ще Politeka писала, що дочка Кравець з "Квартал 95" показала, як запалила на одній з кращих тусовок в її житті



