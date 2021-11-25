Чон Хо Ен, успішна актриса і модель, яка знайшла світову популярність після виходу серіалу "Гра в Кальмара", показала новий образ в білій сукні.

Як пише Politeka.net, Чон Хо Ен починала кар'єру в якості моделі, але популярність їй принесла гра в серіалі. Зірка зіграла роль гравця під номером 067 в" грі в кальмара", ставши однією з головних героїв проекту. Тепер у моделі десятки мільйонів підписок в Instagram, де ділиться всім цікавим.

Цього разу Чон Хо Ен опублікувала серію фото, де позувала з різними людьми. Актриса для вечора одягла білу сукню трохи вище коліна. Наряд вийшов дуже чарівним.

Фанати поставили мільйони лайків і написали коментарі:

"Симпатична, класна і добродушна", "така справжня королева", " Боже, яке гарне біле плаття !!", "Неймовірна красуня"," дивовижна","можна дивитися вічно".

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