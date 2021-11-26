Любов сильніша за все

Українська актриса, головна героїня шоу першого сезону шоу "Холостячка" і суддя "Україна має талант" Ксенія Мішина поділилася відео з відпочинку.

Як повідомляє Politeka.net, кадрами артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Ксенія Мішина відпочиває на острові Саадіят в Перській затоці, недалеко від Абу-Дабі. Вона зупинилася в розкішному п'ятизірковому готелі з приватною пляжною зоною.

"Нехай переможе любов", - написала артистка в новому пості.

Ксенія Мішина показала відео, як вона біжить до моря.

"Ух ти❤", "це дуже красиво", "гарного відпочинку вам, і нехай любов 💘 вас завжди супроводжує", "любов найсильніше", "Краса", "дуже красиво", "і нехай весь світ почекає", "як прекрасно 😍. Гарного Вам відпочинку наша прекрасна Ксенія", "Кайф", - коментують кадри фоловери артистки.

Нагадаємо, "Україна має талант", двійник знаменитого співака покусився на серці" Холостячки "Мішиної:" Еллерт, Елвіс...".

Як повідомляла Politeka, Ксенія Мішина поклала око на крісло судді "Танців з зірками" Кухар: "Ось це заявка".

Також Politeka писала, що Мішина затягнула форми в шкіру на" Україна має талант", фото:"відразу золота кнопка".