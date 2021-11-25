Переможець вокального шоу "Співають всі" Муаяд Абдельрахім напередодні виходу нової пісні порадував яскравими кадрами, які показав на своїй сторінці в Інстаграм.

16-річний хлопець з Одеси Муаяд Абдельрахім став пободителем першого сезону шоу" Співають всі " в жовтні 2021 року і отримав головний приз в 500 тисяч гривень, повідомляє Politeka.net.

Після перемоги в проекті Популярність юного виконавця різко зросла. 6 грудня у нього повинна вийти нова пісня (сольну композицію Муаяд Абдельрахім записав у студії вперше). А поки шанувальники уважно стежать за сторінкою в Instagram, де він регулярно викладає нові кадри.

У новому пості Муаяд Абдельрахім показав кадри, зняті в Києві.

"Прекрасний співак, хороший хлопець і схоже, чудова людина! Удачі тобі у всіх починаннях і успіхів", "Наш красень улюблений", "Нереально красивий", "ти дуже красивий", - пишуть в коментарях.

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