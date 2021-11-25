Дружина Дмитра Монатіка Ірина Димичева показала свій настрій, зробивши Селфі, і поділилася враженнями від переглянутого фільму.

Як пише Politeka.net, Дмитро Монатік довгий час приховував своє особисте життя. Але вже відомо, що артист одружений на Ірині Демічевой, з якою виховує двох дітей. Так як дружина Дмитра більше не ховається, то із задоволенням ділиться своїми фото і відео в соціальній мережі Instagram, де веде мікроблог.

На новому фото Ірина була в червоній сукні з декольте. Зірка зробила селфі, прикривши частково виріз у вбранні смартфоном.

"Selfie зроблене, після перегляду фільму, заснованого на реальних подіях» будинок Гуччі" ... розкіш, пристрасть, влада і стільки зради серед близьких.... Результат фільму іншим складно було і уявити ..дуже рекомендую до перегляду .В особливому захваті від гри акторів, мої фаворити: Джареда Лето, Леді Гаги і Аль Пачіно", - написала Ірина під фото.

Фанати поставили тисячу лайків, включаючи Лілію Ребрик, і написали коментарі:

"Супер, вже хочу подивитися", "Ох, Іріша", "мій фаворит - ти", "яка ж ви красива", "Ну ти прям вогонь".

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