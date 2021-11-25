Актриса Лі Ю-мі, яка зіграла роль гравця 240 в проекті Netflix "Гра в Кальмара", показала ефектні образи для одного зі світових глянців.

Як пише Politeka.net, Лі Ю-мі стала дуже популярною після виходу серіалу від Netflix "гра в Кальмара". Тепер у актриси мільйони передплатників в Instagram і зірка постійно радує фанатів цікавими образами.

На новому фото актриса показала кілька образів. Лі Ю-ми була в кофті, сукні та шкіряному костюмі. Фото вийшли для глянцю дуже зачаровують.

Фанати поставили сотні тисяч лайків і написали коментарі:

"Бос-дівчинка", "ти так гаряча", "розкішна повсякденна мода", "мила леді", "Ой, ти виглядаєш так чудово", "любов всього мого життя", "як ти красива в цьому одязі", "я так сильно тебе люблю", "Ви причина того, чому я до цього дня закоханий в жінок", "Доброго ранку, красуня", "матуся".

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