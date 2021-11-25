Українська співачка Злата Огневич, яка стала героїнею "Холостячки-2", була здивована появою на шоу учасника, якого вона давно випровадила.

Злата Огневич прийшла на шоу, щоб знайти своє кохання, передає Politeka.net. Проект наближається до фіналу, і залишилося всього троє кавалерів: Андрій Задворний, Максим Тарапата і Дмитро Шевченко, проте в новому випуску обіцяє з'явитися і давно вибулий учасник.

Кілька випусків тому психолог Роман Свечкоренко не пройшов тест на поліграфі, адже виявилося - він досі одружений. Тоді Злата Огневич випровадила його, зі словами, що він може повернутися на шоу, коли оформить розлучення.

Судячи з нового анонсу, Роман Свечкоренко повернувся на проект під час церемонії бутоньєрок, чим ошелешив своїх конкурентів. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

"Для мене це було величезною несподіванкою!",- поділилася героїня шоу.

"Просто все опускається...",- поділився думкою Задворний.

"Мені пофіг, що вони і як думають", - повідомив Свечкоренко.

"Значить він все-таки вирішив питання з розлученням, хоче поборотися за моє серце", - припустила Злата Огневич.

Як виявилося, троянд було всього дві, а учасників з поверненням колишнього учасника - четверо.

У мережі повернення учасника викликало неоднозначну реакцію-одні раділи, інші - не бачили в цьому сенсу.

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