Мандрівник Дмитро Комаров, зірка "Світ навиворіт", показав, як проводить час на Київському морі і приготував незвичайний суп, пригостивши колег-журналістів.
Як пише Politeka.net, Дмитро Комаров є популярним вітчизняним Тревел-блогером і ведучим шоу "Світ навиворіт". Зірка веде сторінку в Instagram, де ділиться кадрами зі зйомок і показує багато цікавого.
На новій серії фото Дмитро показав, як провів час на Київському морі. Зірка вирішив приготувати тайський суп для колег-журналістів.
На фото Комаров стояв з ополоником і показував, що в каструлі.
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"Як я готував з колегами-журналістами тайський суп том ям", - написав Дмитро.
"Я в ролі кухаря. Готую рекордну в житті порцію улюбленого супу. Кокосове молоко, трави і том ям ям паста-імпорт з Таїланду. Решта-Україна", - написав Дмитро під другим сторіс.
"Смакота", - показав Комаров цілу каструлю супу.
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