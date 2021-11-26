Мандрівник Дмитро Комаров, зірка "Світ навиворіт", показав, як проводить час на Київському морі і приготував незвичайний суп, пригостивши колег-журналістів.

Як пише Politeka.net, Дмитро Комаров є популярним вітчизняним Тревел-блогером і ведучим шоу "Світ навиворіт". Зірка веде сторінку в Instagram, де ділиться кадрами зі зйомок і показує багато цікавого.

На новій серії фото Дмитро показав, як провів час на Київському морі. Зірка вирішив приготувати тайський суп для колег-журналістів.

На фото Комаров стояв з ополоником і показував, що в каструлі.

"Як я готував з колегами-журналістами тайський суп том ям", - написав Дмитро.

"Я в ролі кухаря. Готую рекордну в житті порцію улюбленого супу. Кокосове молоко, трави і том ям ям паста-імпорт з Таїланду. Решта-Україна", - написав Дмитро під другим сторіс.

"Смакота", - показав Комаров цілу каструлю супу.

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