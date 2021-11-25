Ведучого можна не впізнати

Український ведучий "Співають всі" та "Маска" Володимир Остапчук намагається дивувати глядачів своїми костюмами не менше, ніж колеги - що з цього виходить, дивіться далі.

Популярний телеведучий приміряє різні образи на шоу "Маска", передає Politeka.net. Володимир Остапчук дивує шанувальників проекту, адже дозволяє собі приміряти навіть жіночі сукні, і образи дитячих героїв.

В одних з випусків Володимир Остапчук з'явився в образі Круелли і героя дитячого фільму Буратіно.

"Меджик на шоу маска триває 😮

І так чудово, що Володимир Остапчук обожнює експерименти @maskaukrainetv. Який образ ведучого гіпершоу Вам подобається більше - Круелли або Буратіно? Діліться в коментарях 👇", - написали автори поста.

За годину публікація зібрала сотні лайків і багато коментарів.

"Круелла", "обидва, як і сам Володимир", "Буратіно дуже милий", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, шоу "Маска" завоювало серця мільйонів глядачів. Детективами проекту стали Настя Каменських, Оля Полякова, Дзідзьо, Олег Винник та Андрій Данилко.

Зараз телеканал "Україна" готує глядачам подарунок на Новий рік - вийде спеціальний випуск, в якому візьмуть участь інші зірки, які приміряли костюми.

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