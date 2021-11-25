Відома українська співачка, переможниця "Євробачення-2016", Джамала, вирішила повернутися на проект "Танці з зірками", з якого вибула прямо на екваторі.

Популярна співачка вирішила взяти участь у відомому проекті "Танці з зірками" цього року, передає Politeka.net.

Артистку по-різному оцінювали члени журі, але її завжди підтримували глядачі до сьомого ефіру - Джамала і її партнер Антон Нестерко "вилетіли" після сьомого ефіру.

У цю неділю пройде фінал конкурсу, в який пройшли Ольга Харлан і Дмитро Дікусар, Артур Логай і Анна Кареліна, а також Костя Войтенко і Роксоляна Малярчук.

Однак на шоу раптово повернеться і Джамала, але вже не в якості учасниці, а співачки - зірка виступить з прем'єрою пісні "Потайки".

Про це йдеться в повідомленні шоу в Instagram. Деякі користувачі Мережі не втрачають надію на те, що в программе знову з'явиться Тіна Кароль, яка кілька років була його ведучою, а також співак Melovin, який також брав участь у цьому році.

"Ми чекаємо іншу співачку (((((("," Тіна Тіна Тіна Тіна Тіна Тіна Тіна"," але і є *Ура*)"," Млеовіна більше чекали"," хотілося б Тіну і Марув😶"," краще б Меловіна запросили", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Харлан і Дікусар вразили виснаженим виглядом перед фіналом "Танців з зірками"

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