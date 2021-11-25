Незважаючи на довгі роки життя тут, суддя зізнався в нерозумінні

Відомий ресторатор, шоумен і суддя програми "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво вже понад 10 років живе в Україні, але тільки зараз вирішив поділитися, що його дивує в нашій культурі.

Популярний шоумен у своєму Instagram розповів, як йому нелегко зрозуміти українські традиції, передає Politeka.net.

За словами Ектора Хіменеса-Браво, для нього загадка, чому не можна викидати сміття ввечері, треба проводити різні ритуали після того, як розсипав сіль, не можна передавати нічого через поріг, навіщо платити за годинник, який подарували, чому жовті квіти до розставання.

"Я вчора переступив через Лупіту, тепер вона не виросте?

Що значить "сіль-вода"?



Будь ласка, поясніть 😰", - підсумував Ектор Хіменес-Браво.

За годину пост зібрав майже 2000 лайків і багато коментарів.

"Спасибі, ви мене посміхнули😂", " про Лупіту, взагалі смішно))))))))", "Лупіта така класна", " всі ці забобони не можна пояснити здоровим глуздом)", " такі у нас прикмети) думаю, що у Вас на батьківщині теж є, можливо вони інші, але є) ми так виросли, звикли до цих дурних дрібниць)))", " а як ще себе виправдовувати?))) ", "Що сталося з Чоко? 😢 Ектор більше про нього не розповідає", - написали користувачі Мережі.

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