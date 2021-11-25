Відома співачка Слава Камінська розплакалася під час інтерв'ю після питання ведучого про померлого батька і підтримки Вікторії Смеюхи.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Слава Камінська, яка після розпаду групи "НеАнгели" активно почала сольну кар'єру, поділилася переживаннями через смерть батька. Про все це зірка розповіла в програмі "Слава+", а ведучий Слава Дьомін навіть довів артистку до сліз.

Так, за словами Камінської, Вікторія Смеюха, з якою у них останнім часом виникають скандали, підтримала її після смерті близької людини. "Так, вона зателефонувала", - каже Слава.

За словами співачки, її батько давно розлучився з матір'ю, і вони ніколи особливо не спілкувалися, вона росла без тата. Однак уже в дорослому віці відносини вдалося налагодити, і як тільки це сталося, батько пішов з життя. розповідаючи про все це Слава не стрималася, на її очах виступили сльози, а голос змінився.

"Я сильна жінка! Що це ось таке? Сиджу блін, соплі розпустила", - обурюється артистка швидше сама собі, ніж ведучому.

"Перед тим як йти на операцію, у нього була пухлина мозку. Він мені сказав тоді, що дуже боїться, що він стане овочем. Після операції він вже не функціонував нормально, скажімо так. Я дуже шкодую, що не знайшла часу і не поїхала в Одесу перед його смертю", - поділилася Камінська, і додала, що них з батьком було дуже мало часу поспілкуватися.

Нагадаємо, Камінська з "НеАнгелів" згадала колишнього чоловіка і зізналася, на чому їй доводиться економити: "А я все так же...".

Як повідомляла Politeka, Смеюха після публічних розборок з Камінською вирушила по святих місцях: "Не покидає відчуття...".

Також Politeka писала, що Слава Дьомін втрутився в скандал "НеАнгелів", вирішивши поставити в ньому крапку: "Дізнаєтеся всю правду".