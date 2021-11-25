16-річна дочка популярної співачки Олі Полякової Маша поділилася в мережі відео, на якому показала свої уходовые процедури.
Як повідомляє Politeka.net, дочка-підліток Олі Полякової Маша часто ділиться яскравими публікаціями в своєму Instagram, де зібрала понад 170 тисяч передплатників. Нещодавно красуня разом з мамою і сестрою повернулася з розкішного відпочинку на Мальдівах і тут же взялася за роботу.
У своєму мікроблозі Маша виклала відео, на якому показала, як доглядає за шкірою обличчя і позбавляється від прищів. Не обійшлося і без реклами - дівчина тестує на собі різні засоби від акне, стоячи у ванній в стильній рожевій піжамі.
Треба сказати, що поводиться юна красуня як справжня б'юті-блогерка, говорить швидко і розхвалює кошти, які вирішила застосувати на собі. При цьому 16-річна Маша запевняє, що все це їй дуже допомагає боротися з ненависними ледь помітними висипаннями. У підписі до публікації Полякова-молодша ще й детально описала всі процедури і засоби.
Рідкісне фото Софії Ротару з батьком сколихнуло Мережу, як він виглядав: "Завжди в нашому серці..."
Фура влетіла в маршрутку з людьми: кадри масових аварій в Одесі
Трагедія наздогнала українку посеред вулиці, в поліції розкрили деталі: "Виходила з магазину і..."
Штраф до 170 тисяч: в Україні COVID-сертифікати перевірятимуть по-новому
Одеситів попередили про жорсткі штрафи в аптеці: деталі нового закону
Нагадаємо, 16-річна дочка Полякової пішла по стопах матері, вразивши кадрами з концерту своєї групи: "Так тримати!".
Як повідомляла Politeka, Полякова кадрами з дочками на Мальдівах вразила навіть Лесю Нікітюк: "Вам подобається дивитися...".
Також Politeka писала, що Дочка Полякової, ставши співачкою, вийшла до публіки в дірявому платтячку: мама в захваті.