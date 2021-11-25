Ось як дівчина доглядає за собою

16-річна дочка популярної співачки Олі Полякової Маша поділилася в мережі відео, на якому показала свої уходовые процедури.

Як повідомляє Politeka.net, дочка-підліток Олі Полякової Маша часто ділиться яскравими публікаціями в своєму Instagram, де зібрала понад 170 тисяч передплатників. Нещодавно красуня разом з мамою і сестрою повернулася з розкішного відпочинку на Мальдівах і тут же взялася за роботу.

У своєму мікроблозі Маша виклала відео, на якому показала, як доглядає за шкірою обличчя і позбавляється від прищів. Не обійшлося і без реклами - дівчина тестує на собі різні засоби від акне, стоячи у ванній в стильній рожевій піжамі.

Треба сказати, що поводиться юна красуня як справжня б'юті-блогерка, говорить швидко і розхвалює кошти, які вирішила застосувати на собі. При цьому 16-річна Маша запевняє, що все це їй дуже допомагає боротися з ненависними ледь помітними висипаннями. У підписі до публікації Полякова-молодша ще й детально описала всі процедури і засоби.

Нагадаємо, 16-річна дочка Полякової пішла по стопах матері, вразивши кадрами з концерту своєї групи: "Так тримати!".

Як повідомляла Politeka, Полякова кадрами з дочками на Мальдівах вразила навіть Лесю Нікітюк: "Вам подобається дивитися...".

Також Politeka писала, що Дочка Полякової, ставши співачкою, вийшла до публіки в дірявому платтячку: мама в захваті.