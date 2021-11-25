Відома актриса, суддя "Україна має талант" Ксенія Мішина вразила ефектною фотосесією в прозорій сукні, засвітивши свою ідеальну фігурку.

Як пише Politeka.net, в Instagram у кінозірки з'явилися яскраві знімки. Мішина позувала в чорній сукні-сітці, під якою виднілася нижня білизна. Актриса засвітила себе з усіх боків, показавши, що знаходиться в ідеальній формі.

"Доброї ночі", - коротко підписала фото зірка.

У коментарях її чекали сотні захоплених слів і компліментів від шанувальників.

"Вау, бомбезні фото!", "Сильно красива", "Вау, здавайте нам явки паролі, де знайти таке плаття/сітку?", "Ух, ти яка, і в той теж час провокаційно», «Ну все, він вже і так кусає лікті, харош))», «чудова», «це дуже гаряче мадам», - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що шанувальники досі закидають Мішину питаннями про стосунки з переможцем проекту «Холостячка» Олександром Еллертом. Багато хто сподівається, що пара знову буде разом.

Нагадаємо, що Ксенія Мішина за лаштунками «Танців з зірками» влаштувала змагання з відомою телеведучою.

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