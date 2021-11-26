У Мережі з'явилися цікаві кадри з фехтувальницею Ольгою Харлан, учасницею "Танців з зірками" та її партнером на проекті Дмитром Дікусаром.

Кадрами поділилася в "сторіз" у себе в Instagram головний хореограф "Танців з зірками" Олена Шоптенко, за сумісництвом колишня дружина Дікусара (2013-2016 рр.), передає Рoliteka.net.

Так, Шоптенко показала підготовку пари до фінального випуску п'ятого сезону "Танців з зірками". Олена постала на кадрах в прозорій накидці зі сріблястими сніжинками. Хореограф влаштувала "прочуханку" учасникам шоу.

"Ну що, діти мої, всі себе добре вели цей рік?, - строго запитала вона в них, а потім окремо звернулася до Харлан, - Ти добре себе вела? Добре тренувалася, репетирувала?".

Ольга, впавши на коліна, зізналася: "Так, чесно, дуже".

Для більшого ефекту спортсменка навіть вклонилася до підлоги перед Шоптенко.

"Така Снігуронька приходить тільки до тих, хто добре репетирує", - підсумувала та.

Зазначимо, фінал 5-го сезону "Танців з зірками" відбудеться 28 листопада на каналі 1+1. Глядачів чекає справжнє свято танцю, боротьба за перемогу і багато сюрпризів. У суперфінал пройшли три пари Артур Логай і Анна Кареліна, Ольга Харлан і Дмитро Дікусар, Костянтин Войтенко і Роксоляна Маланчук.

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