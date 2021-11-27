Фіналіст першого сезону проекту "Холостячка" з Ксенією Мішиною і відомий бізнесмен Олексій Тригубенко розповів про важливі настанови від психотерапевта, що йому допомогли.

Як відомо, успішний бізнесмен рік тому став учасником шоу "Холостячка", де намагався завоювати серце Ксенії Мішиної. І хоча Олексій дійшов до фіналу, виграти в проекті все ж не вдалося-актриса вибрала іншого.

В цей раз Олексій поділився особистим, важливим відкриттям, яке зрозумів після відвідування сеансу психотерапевта.

"Сьогодні Інсайт після психотерапевта: всередині мене живе критик моїх цінностей, досягнень, знань, цілей, почуттів. І прийшовши до усвідомлення, звідки і чому він з'явився, нічого не змінити. Потрібно по-новому створювати нові нейронні мережі.

Щоб коли в черговий раз наповнишся, самому ж не спустошити все відразу. Дуже шкода, що я не дізнався це десять років тому», - висловив свою думку Тригубенко.

Раніше бізнесмен опублікував нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, Олексій Тригубенко часто спілкується зі своїми шанувальниками в соціальних мережах, де відповідає на найцікавіші питання. Користувач мережі запитав у фіналіста "Холостячки", чи пропонували йому участь у новому сезоні"Холостяка".

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