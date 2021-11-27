Відома блогерка, дружина "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова вирішила показати, як зазвичай проходить її час у ванній разом з маленьким сином.

Даша Квіткова вже не перший рік веде свій блог. Якщо до появи дитини вона показувала свої подорожі з чоловіком, їх відпочинок і будні вдома, то тепер більшу частину часу приділяє дитині і показує його на різних кадрах.

В цей раз Квіткова показала, як проводить час з дитиною у ванній і розважає його під час купання. Нерідко Дашу критикують з будь-якого приводу і дрібниці, тому їй доводиться звертатися до аудиторії і просити бути більш стриманими, адже дивні випади багатьох мам з критикою їй складно оцінити.

Коротке відео Даші у ванній з дитиною було зроблено для того, щоб просто показати, як виглядає улюблений час матері і дитини, яке вони проводять тільки удвох.

"Люблю час удвох» - пише Даша під кадрами.

Раніше на кадрах Даша постала в досить сміливому і відкритому вигляді. Перед камерою красуня спочатку з'явилася в спокусливо шкіряній спідниці з кофтиною на тонких мотузочках. Також на деяких відео дівчина позує в іншому не менш спокусливому образі і з розпущеним волоссям.

У підписі до публікації Квіткова кокетливо написала:"Гаряча Матуся повернулася". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нову публікацію зірки, засинаючи її компліментами.

Нагадавши, Дружина " Холостяка "Добриніна Квіткова показала сина, що дорослішає:"хлопчина росте не по днях".

Як повідомляла Politeka, Екс - " Холостяк "Добринін готується до" втечі "з сім'єю:"найголовніше-це дістатися туди".

Також Politeka писала, що Дружина "Холостяка" Добриніна Квіткова розговорилася про пошук себе: "якщо в 40 Ви все ще...".