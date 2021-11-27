Українська актриса Ольга Сумська, яка прославилася з виходом серіалу "Роксолана" (1996), поділилася своїми амбітними планами.

Так, 55-річна Сумська зараз гастролює з театром по містах і активно ділиться кадрами з шанувальниками. У нових "сторіз" в Instagram актриса показала, з ким проводить час в Одесі, передає Politeka.net.

Ольга вийшла з авто, а її вже зустрічав актор Станіслав Боклан, зірка "Слуги народу", "Папіка" і "Кріпосної", який став новим ведучим продовження шоу "Хто хоче стати мільйонером?" на ICTV.

"Який у мене сьогодні партнер, друзі мої! Це ж новий ведучий програми "Хто хоче стати мільйонером". Ти мене запрошуєш?", - напросилася Сумська.

"Звичайно! Будемо ділити бабки!", - погодився Боклан.

"Я нарешті виграю свій мільйон!", - зраділа актриса.

Зазначимо, прем'єра "Хто хоче стати мільйонером" очікується цієї осені. Формат проекту існує вже більше 20 років, він був популярний на початку 2000-х і виходив в більш ніж 70 країнах. Програма передбачає, що учасник повинен відповісти на 15 питань: кожна правильна відповідь збільшує виграш, а неправильна – завершує гру і скасовує виграш.

Нагадаємо, Сумська не стримала захоплення, побачивши своє перетворення перед зйомками: "такий стилечек"

Як повідомляла Politeka, 55-річна Сумська Ольга без косметики та фотошопу показала, як виглядає

Також Politeka писала, що Ольга Сумська сколихнула мережу емоційним зверненням до чоловіка: "молодим тричі гірко»