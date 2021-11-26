Популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка встигає стежити за дітьми і бере активну участь у зйомках для світського шоу, нещодавно вирушила на курорт.
Вже не перший рік Катя Осадча розповідає про події в житті, публікує домашні кадри з дітьми і демонструє прості образи без макіяжу. Цього разу вона показала, як виглядає щасливий день на відпочинку і в гармонії з собою.
Телеведуча зовсім недавно розповіла, що запланувала невеликий відпочинок, поєднавши приємне з корисним. Перед зйомками і заходами на теплому курорті Осадча встигає і відпочити.
Катерина показала, як виглядає її щасливий ранок в номері з басейном і закритим двориком. Встигла вона і поплавати, показавши себе відразу після цього в одному рушнику. Як можна помітити, Осадча не сумує на курорті.
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"Хто працює, той може трохи і поплавати перед зйомкою" - пише Катерина.
Раніше на одних з нових фото зірка розповіла, що побувала у відрядженні - в Дубаї. Катерина зробила кілька фото на тлі красивого заходу в пустелі.
"У моїй колекції заходів, однозначно, не вистачало заходу в пустелі. Жодна фотографія не передасть величі пустелі, сьогодні відчули себе героями фільму Дюна.
Наші пустельні пригоди скоро в Світському Житті", - написала Катя Осадча.
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