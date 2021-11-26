Популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка встигає стежити за дітьми і бере активну участь у зйомках для світського шоу, нещодавно вирушила на курорт.

Вже не перший рік Катя Осадча розповідає про події в житті, публікує домашні кадри з дітьми і демонструє прості образи без макіяжу. Цього разу вона показала, як виглядає щасливий день на відпочинку і в гармонії з собою.

Телеведуча зовсім недавно розповіла, що запланувала невеликий відпочинок, поєднавши приємне з корисним. Перед зйомками і заходами на теплому курорті Осадча встигає і відпочити.

Катерина показала, як виглядає її щасливий ранок в номері з басейном і закритим двориком. Встигла вона і поплавати, показавши себе відразу після цього в одному рушнику. Як можна помітити, Осадча не сумує на курорті.

"Хто працює, той може трохи і поплавати перед зйомкою" - пише Катерина.

Раніше на одних з нових фото зірка розповіла, що побувала у відрядженні - в Дубаї. Катерина зробила кілька фото на тлі красивого заходу в пустелі.

"У моїй колекції заходів, однозначно, не вистачало заходу в пустелі. Жодна фотографія не передасть величі пустелі, сьогодні відчули себе героями фільму Дюна.

Наші пустельні пригоди скоро в Світському Житті", - написала Катя Осадча.

Нагадавши, Осадча з Горбуновим покинули Україну, роз'їхавшись в різні боки

А ще Politeka писала, Осадча засвітила свій "казковий" особняк по сусідству з Каменських і Потапом

Також Politeka повідомляла, що дружина продюсера "Квартал 95" в шкіряному вбранні вразила виглядом на публіці