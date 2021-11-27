Фіналіст "Танців з зірками" Артур Логай на кастингу проєкту впав перед Оленою Коляденко, яка стала креативним продюсером нового сезону шоу, та іншими керівниками.

Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram Олена Коляденко, яка стала креативним продюсером нового сезону проєкту "Танці з зірками", поділилася відео із кастингу на шоу. Теперішній фіналіст шоу, зірка серіалів "Моя улюблена Страшко" та "Київ вдень та вночі" Артур Логай перепостив відео Коляденко собі у сторіс.

Так, на відео показали перші танцювальні спроби Артура.

Фіналіст проєкту Логай, який виходить на паркет із Анною Кареліною, поділився, що танці – це великий труд, адже ти постійно маєш контролювати своє тіло, попадати в ритм.

На одному із відео Артур Логай настільки хотів показати себе, що аж впав на кастингу перед Оленою Коляденко та іншими керівниками "Танців з зірками".

"А ось і жирна точка кастингу! Як же мені зараз мило та смішно) Я такий радий цій можливості", - написав Логай.

Рaніше Politeka писала, що Логай висловився про роман між Поплавською і Соколовим з "Моя улюблена Страшко": "Щастя...".

Нагадаємо, що Логай розповів, ким на Х-факторі була його обраниця, яка подарувала йому сина: старша на 8 років.

A ще Politeka повідомляла, що українцям напередодні фіналу показали, що відбувалося за лаштунками "Танців з зірками": "Мішину не впізнати".