Фіналіст "Танців з зірками" Артур Логай на кастингу проєкту впав перед Оленою Коляденко, яка стала креативним продюсером нового сезону шоу, та іншими керівниками.
Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram Олена Коляденко, яка стала креативним продюсером нового сезону проєкту "Танці з зірками", поділилася відео із кастингу на шоу. Теперішній фіналіст шоу, зірка серіалів "Моя улюблена Страшко" та "Київ вдень та вночі" Артур Логай перепостив відео Коляденко собі у сторіс.
Так, на відео показали перші танцювальні спроби Артура.
Фіналіст проєкту Логай, який виходить на паркет із Анною Кареліною, поділився, що танці – це великий труд, адже ти постійно маєш контролювати своє тіло, попадати в ритм.
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На одному із відео Артур Логай настільки хотів показати себе, що аж впав на кастингу перед Оленою Коляденко та іншими керівниками "Танців з зірками".
"А ось і жирна точка кастингу! Як же мені зараз мило та смішно) Я такий радий цій можливості", - написав Логай.
Рaніше Politeka писала, що Логай висловився про роман між Поплавською і Соколовим з "Моя улюблена Страшко": "Щастя...".
Нагадаємо, що Логай розповів, ким на Х-факторі була його обраниця, яка подарувала йому сина: старша на 8 років.
A ще Politeka повідомляла, що українцям напередодні фіналу показали, що відбувалося за лаштунками "Танців з зірками": "Мішину не впізнати".