Відома гумористка та актриса з "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару показала, як їй зробили пропозицію, проте все пішло не так.
Як передає Politeka.net, Ірина Сопонару є відомою українською гумористкою. Вона прославилася своєю участю в шоу "Жіночий квартал". Дівчина почала свою кар'єру в команді КВН "Вінницькі перці". Також вона брала участь у безлічі гумористичних шоу як актриса або комік.
Так, на цей раз актриса опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Ірина Сопонару часто спілкується зі своїми шанувальниками в соціальних мережах і відповідає на їхні запитання. Вона зважилася розповісти про те, як їй зробили пропозицію, проте все пішло не так. Ірині Сопонару запропонували вийти заміж.
"А кільце де?",- запитала артистка.
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Також, вона розповіла, що її зріст становить 165 сантиметрів.
Ірина Сопонару додала, що її талія всього 65 сантиметрів.
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