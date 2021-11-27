У мережі опублікували кумедне відео з ефіру "Голосу країни", в якому Потап і Дан Балан обговорюють Тіну Кароль.

Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці в Instagram, присвяченій Дану Балану і Тіні Кароль, опублікували кумедне відео, в якому тренери "Голосу країни" обговорюють Тіну.

Так, поки Кароль немає в залі, Дан Балан звернувся до Потапа з проханням. "У тебе ж такий досвід з Тіною, скажи мені секрет", - говорить Молдавський музикант, звертаючись до реперу. На це Олексій несподівано видав:"Вона моя колишня". Така заява здорово повеселила глядачів в залі і самих тренерів. Аж тут в студію зайшла сама Кароль, яка після дружнього поцілунку з Потапом почала фліртувати з Баланом.

Зазначимо, що цього літа між Тіною Кароль і Потапом стався конфлікт через невдалі жарти останнього. Так, в одному з коментарів журналістам під час музичного фестивалю Atlas Weekend Потап ляпнув, що не знає, хто така Тіна Кароль. Співачка жарт не зрозуміла, і на свою образу натякнула в соцмережах.

Нагадаємо, Кароль зробила свій вибір між Потапом і Даном Баланом: "Вони у сварці і, схоже, назавжди".

Як повідомляла Politeka, Кароль у вузькій сукні застали на підлозі за приємним заняттям: "Телефонна розмова з Баланом?".

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