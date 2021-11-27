Українська актриса, головна героїня шоу першого сезону шоу "Холостячка" і суддя "Україна має талант" Ксенія Мішина вирішила показати свій новий купальник і красивий пейзаж на відпочинку.

Актриса багато часу проводить на знімальному майданчику, встигає зніматися відразу в декількох проектах і поєднує роботу також зі своєю участю в українському шоу талантів в якості судді. В цей же раз Ксенія вирішила показати в Instagram, як проходять її вже не робочі будні.

Нещодавно Мішина вирушила на спекотний відпочинок, де з першого ж дня вирішила показати, як проходить час на відпочинку разом з подругами. Не забула при цьому Мішина показати новий і трендовий купальник, який захопив її своїм зручним дизайном.

Як видно на кадрах, Мішиної йде синій колір, а простий Квітковий принт гармонійно завершує образ. Волосся зірка зав'язала у високий хвіст, як зазвичай. А ось в басейні вже Мішина покрасувалася з розпущеними локонами, показуючи також і фігуру.

"подивіться, який гарний! Фішка у нього в тому, що він зроблений з технологічної тканини, яка пропучкает через себе промені сонця. Засмага буде рівномірний! Прям рятувальниця Малібу!"- жартує артистка.

Нагадавши, Ксенія Мішина відпочиває на острові Саадіят в Перській затоці, недалеко від Абу-Дабі. Вона зупинилася в розкішному п'ятизірковому готелі з приватною пляжною зоною.

"Нехай переможе любов", - написала артистка в новому пості. Ксенія Мішина показала відео, як вона біжить до моря.

"Ух ти❤", "це дуже красиво«,» гарного відпочинку вам, і нехай любов 💘 вас завжди супроводжує«,» любов найсильніше«,» Краса«,» дуже красиво«,» і нехай весь світ почекає«,» Кайф", - пишуть фанати.

Нагадавши, "Україна має талант", двійник знаменитого співака покусився на серці" Холостячки "Мішиної:" Еллерт, Елвіс...".

Як повідомляла Politeka, Ксенія Мішина поклала око на крісло судді "Танців з зірками" Кухар: "Ось це заявка".

Також Politeka писала, що Мішина затягнула форми в шкіру на" Україна має талант", фото:"відразу золота кнопка".