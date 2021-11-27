Відома телеведуча Катя Осадча, яка веде програму "Світське життя" показала себе в напівпрозорій блузі. "Холостяк" Іраклі Макацарія, Дмитро Дікусар і Настя Каменських оцінили її образ.
Як передає Politeka.net, Катя Осадча прославилася як українська телеведуча. Вона веде авторську програму "Світське життя", де розкриває факти про зірок шоу-бізнесу. Як відомо, нещодавно Катя Осадча народила сина - Данила.
Так, цього разу телеведуча опублікувала нові фото. Катя Осадча показала кадри з пустелі в Абу-Дабі. Там вона постала перед камерою в білій напівпрозорій блузці, в якій відмінно видно ідеальну фігуру телеведучої.
"Наші пустельні пригоди скоро в "Світському житті", - розповіла Катя Осадча.
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Багато зірок українського шоу-бізнесу оцінили нові фото Каті Осадчої, серед них: Іраклій Макацарія, Настя Каменських, Дмитро Дікусар.
Шанувальник Каті Осадчої залишили під фото безліч приємних коментарів: "Неймовірна краса", "Захоплення", "Дуже йдуть кольору пустелі", "Вау, яка..."
Також, відомий український дизайнер Андре Тан залишив коментар для телеведучої.
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