Відомий шеф-кухар і головний суддя кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво засвітив розкішний автомобіль кольору електрик зі шкіряним салоном.
Як передає Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво є відомим шеф-кухарем і ресторатором. Він прославився завдяки своїй участі в шоу "МастерШеф". Як відомо, 49-річний шеф-кухар народився і виріс в Колумбії, з часом він влаштувався в Україні. Вже 11 сезонів він є незмінним головним суддею проєкту "МастерШеф" разом з Ольгою Мартиновською та Володимиром Ярославським.
Так, цього разу шеф-кухар поділився новим відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Ектор Хіменес-Браво заїжджає на парковку на розкішному автомобілі кольору електрик з шикарним шкіряним салоном. Як видно, на руках у нього його улюблениця - Лупіта.
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"День ще не закінчився, потрібно працювати. Пішли працювати...", — розповівши Ектор Хіменес-Браво.
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