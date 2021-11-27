Суддя "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво жорстко відчитав учасників, які облажалися, подавши йому сире блюдо.

Як повідомляє Politeka.net, суддя "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво прийшов в імпровізований ресторан до учасників кулінарного шоу, і в підсумку відмовився платити, бо подані страви йому зовсім не сподобалися. Як це відбувалося показали на відео, яке виклала в YouTube-каналі програми (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

У ролику видно, що Ектор прийшов в ресторан червоної команди, де йому подали креветки і карпаччо. Однак, як виявилося, креветки були сирі і шеф просто виплюнув їх назад на тарілку. Також Ектор розкритикував карпаччо від червоної команди, йому не сподобався його вигляд.

"Перше блюдо. Ваші креветки сирі, не їстівні. І я ненавиджу, коли цей продукт треба чистити руками. Так можна їсти вдома, але в ресторані це незручно. Друге блюдо. Це не карпаччо, це товсті і неакуратні шматки риби, також не вистачає яскравого смаку. Це дуже прісно. Я незадоволений вашими стравами і не буду за них платити", - відчитав учасників Хіменес-Браво.

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