Популярна співачка і народна артистка України Тіна Кароль, яка змінила зачіску заради презентації нового кліпу, смогда здивувати новою зміною образу на фотосесії.

Тіна Кароль вже давно не обмежується одним випуском кліпів і пісень, артистка також рекламує одяг, телефони, золоті прикраси і різний декор для дому. Причому за цей час сама зірка встигла також створити власну лінійку парфумів, помаду і фірмові колготки.

Нещодавно Кароль розповіла, що тепер ще вона пишається новим взуттям, яке хоче всім презентувати. Так, цього разу причиною для незвичайної фотосесії в теплому костюмі з незвичайними джинсами з вирізами стала саме її взуттям

Однак, не утеплені кросівки для зими, створені в оригінальному дизайні, привернули увагу мережі. Всіх більше насмішили штани Кароль.

"це взагалі не можливо відірвати очей, від цих шикарних фото.😍 ; А костюм продається ? 😅 ; Смішні штани 🤭; Тінааа зводиш з розуму🔥 💞; які афігенні штани👖 😍 💙; точно реклама кросівок?; Це взагалі законно-бути такою красунею?😍 🔥пшшшш; який стиль🖤; Тіна Григорівна це точно реклама красовок?😏 🥵 ; Як штани, не продувають?); нічого собі який стиль!».

Також раніше Тіна Кароль, яка нещодавно представила новий альбом "подвійний рай", відповіла на бліц питання за кордоном. Тіні задали ряд питань, запропонувавши вибрати з двох варіантів один.

Серед іншого було питання: "Дан Балан або Потап?". На це зірка кокетливо відповіла "Дан Балан". У коментарях до ролика в соцмережі почалося бурхливо обговорення відповідей Кароль, особливо на останнє питання про Балану.

Нагадавши, Балан в обнімку з довговолосою красунею-брюнеткою порушив спокій фанаток:"Рада за Дана".

Як повідомляла Politeka, Кароль в " перуці "і вбранні за дві тисячі доларів розлютила публіку:" на камеру одне говорить, а в житті...".

Також Politeka писала, що Кароль стала однією з учасниць шоу "Маска", українці губляться в здогадах: "може там ще й Дан...".