Відома модель і телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка веде проєкт "Танці з зірками" показала українцям, на що витрачає гроші.

Як передає Politeka.net, Іванна Онуфрійчук є відомою українською телеведучою та актрисою. Як відомо, вона замінила Тіну Кароль в новому сезоні шоу "Танці з зірками". Також Іванна Онуфрійчук є дружиною мільйонера Алмазу, який живе у Швейцарії.

Так, цього разу телеведуча опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Іванна Онуфрійчук говорить про те, що зняла стрес і показала один з методів. Вона купила подарунки до свят своїм близьким і рідним.

"Тільки що зняла стрес. Один з методів, щоб зняти стрес - я купую подарунки всім близьким і рідним. У мене вже почалася підготовка до Нового року", - зізналася Іванна Онуфрійчук.

"А ви вже готуєтеся до Новорічних свят?", — запитала телеведуча у шанувальників.

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