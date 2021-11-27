Відома співачка Мішель Андраде, яка веде шоу про подорожі "Орел і Решка", розповіла, яке б хотіла весілля зі своїм обранцем.

Як передає Politeka.net, Мішель Андраде є відомою українською співачкою. Дівчина отримала популярність завдяки своїй участі в різних вокальних проєктах, і незабаром стала підопічною українського продюсера Потапа. Також, вона є провідною популярної програми "Орел і решка".

Так, цього разу співачка прийшла на інтерв'ю до слави Дьоміну на "Люкс ФМ". Там вони обговорили багато фактів з життя артистки. Також Мішель Андраде поділилася, якою б хотіла бачити своє весілля в майбутньому.

"Мені б хотілося, щоб весілля було більш камерним. Не те, щоб не показувати... Я люблю, коли все дуже душевно і для вас. Це може бути галасливе весілля. Це може бути ми гуляємо до ранку три дні, я не знаю. Але це має бути наше, без зайвих очей", - розповіла Мішель Андраде.

Нагадаємо, що нещодавно Мішель Андраде розкрила, що після її відносин з Микитою Ломакіним, у неї почався новий роман. Однак, артистка не любить говорити про особисте, тому вирішила не показувати його.

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