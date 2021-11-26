Дружина відомого гумориста і зірки "Квартал 95" Юрія Ткача - Вікторія розповіла, чи збирається робити пластичну операцію.
Як передає Politeka.net, Юрій Ткач є відомим українським коміком і шоуменом. Зараз артист є актором відомого шоу "Вечірній квартал". У коміка є дружина Вікторія Ткач і дочка Ліза.
Так, цього разу дружина Ткача опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Вікторія Ткач часто спілкується зі своїми шанувальниками в соціальних мережах. Там вона вирішила відповісти на найцікавіші питання, які підготували для неї користувачі Мережі. На кадрах вона відповіла на питання, чи хотіла вона змінити в собі щось за допомогою пластики.
"Ніколи! Не можу сказати, що приймаю себе цілком...це не так. Але поки, такого бажання не з'являлося. Я не зарікаюся звичайно", - розповіла Вікторія Ткач.
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Також, вона показала один зі своїх образів.
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