У мережі показали ролик з шоу "Маска", в якому Андрій Данилко веде цікаву бесіду з одним з учасників, а також реакцію на це Полякової.

Як повідомляє Politeka.net, на ютуб-каналі популярного шоу "Маска" опублікували кумедне відео одного з випусків, на якому показали розмову зіркового детектива Андрія Данилка з одним з учасників, а також реакцію Олі Полякової на цю бесіду (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, на відео Данилко розмовляє із загадковим персонажем в масці Свині, вишукуючи підказки в його образі. Треба сказати, що спілкується з маскою шоумен підкреслило ввічливо і ввічливо: "Шановне порося! Скажи мені, будь ласка, тільки не бреши, тому що українець ніколи не бреше...". Закінчити в Андрія не вийшло, його бесіду перебила Оля Полякова, яка сиділа поруч, вона забула про пристойності і почала іржати, як кінь, у відповідь на слова Данилка. Виглядає все це дуже забавно.

Відзначимо, що серед суддів усталилася думка, що за маскою Свині ховається відомий співаючий репер Михайло Поплавський. Цей варіант найбільш поширений, хоча у зіркових детективів є й інші варіанти.

Нагадаємо, Андрій Данилко в образі Сердючки розсекретив нову пісню: "Навіть на музику Фредді Мерк'юрі схоже".

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