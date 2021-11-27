У мережі показали ролик з шоу "Маска", в якому Андрій Данилко веде цікаву бесіду з одним з учасників, а також реакцію на це Полякової.

Як повідомляє Politeka.net, на ютуб-каналі популярного шоу "Маска" опублікували кумедне відео одного з випусків, на якому показали розмову зіркового детектива Андрія Данилка з одним з учасників, а також реакцію Олі Полякової на цю бесіду (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, на відео Данилко розмовляє із загадковим персонажем в масці Свині, вишукуючи підказки в його образі. Треба сказати, що спілкується з маскою шоумен підкреслило ввічливо і ввічливо: "Шановне порося! Скажи мені, будь ласка, тільки не бреши, тому що українець ніколи не бреше...". Закінчити в Андрія не вийшло, його бесіду перебила Оля Полякова, яка сиділа поруч, вона забула про пристойності і почала іржати, як кінь, у відповідь на слова Данилка. Виглядає все це дуже забавно.

Данилко, Полякова, Маска

Відзначимо, що серед суддів усталилася думка, що за маскою Свині ховається відомий співаючий репер Михайло Поплавський. Цей варіант найбільш поширений, хоча у зіркових детективів є й інші варіанти.

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Андрій Данилко, Маска

Нагадаємо, Андрій Данилко в образі Сердючки розсекретив нову пісню: "Навіть на музику Фредді Мерк'юрі схоже".

Як повідомляла Politeka, "Повинна бути Тіна Кароль": у незвичайній пальчику на "Масці" розгледіли відому співачку.

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