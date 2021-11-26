Відомий гуморист і зірка "Ліги Сміху" Іван Люленов пожартував над своїми колишніми обраницями після поцілунку з Ольгою Поляковою.
Як передає Politeka.net, Іван Люленов є відомим українським коміком. Він прославився завдяки своїй участі та гумористичному таланту на шоу "Ліга Сміху" на телеканалі"1+1". Гуморист, будучи капітаном команди "Стоянівка", здобув перемогу в цьому шоу 2 рази.
Так, цього разу гуморист опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Іван Люленов показує, як виглядав в 14 років, і як змінився.
"Вибач, був зайнятий", — написав Іван Люленов.
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Шанувальники залишили безліч коментарів під відео: "Дико перепрошую, а за що блок?", "Своєю харизмою і талантом він домігся вершин сам", "Гаразд, забираю слова назад. Ти перший красень країни після Гордона", "Красунчик".
Нагадаємо, поцілунок в губи стався у 2018 році на сцені "Ліги сміху". Він, звичайно, був сценарним, але виглядало дуже потужно. Користувачі соціальних мереж досі з жаром обговорюють цей момент.
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