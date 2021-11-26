Відомий співак Сергій Лазановський, який здобув перемогу у вокальному проєкті "Голос країни" показав, як постарів завчасно.

Як передає Politeka.net, 26-річний Сергій Лазановський є популярним виконавцем. Він прославився завдяки своїй перемозі на шоу "Голос країни", де виступав у команді Наді Дорофєєвої. Зараз артист не забуває про творчість і радує українців новими піснями.

Так, цього разу співак опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Сергій Лазановський показав, як за допомогою фільтрів постарів. З 26-річного молодого хлопця він перетворився на старого. Його обличчя вкрилося зморшками, а замість русявого волосся тепер сивина.

"Постарів за 5 хвилин на 50 років", - поділився Сергій Лазановський.

Реакцій і коментарів під відео немає, оскільки формат сторіз в Instagram цього не передбачає.

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